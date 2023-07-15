Kırıkkale'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Yürüyüşü

Kırıkkale'nin Karakeçili ve Bahşılı ilçelerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı okunması, Kur'an-ı Kerim okunması, dua edilmesi ve konuşmalar yapıldı.