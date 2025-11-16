Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov: Orta Asya İşbirliği Fırsatları Artıyor

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı formatının kardeş Azerbaycan ile genişlemesinin Orta Asya'da özellikle uluslararası transit, lojistik ve enerji alanlarında yeni işbirliği fırsatları ve geniş ufuklar açacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Caparov, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Orta Asya Devlet Başkanları 7. İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Toplantıya, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev katıldı.

Kırgızistan'ın Azerbaycan'ın istişare toplantıları formatına tam üye olarak katılmasını desteklediğini belirten Caparov, "Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı formatının kardeş Azerbaycan ile genişlemesi, Orta Asya'da özellikle uluslararası transit, lojistik ve enerji alanlarında yeni işbirliği fırsatları ve geniş ufuklar açacaktır. Bugün Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı formatının tamamlandığını güvenle söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

"Karşılıklı güven ve birlik ruhunu korumak her zamankinden daha fazla önem taşıyor"

Caparov, bölgede yeni fırsat ufuklarının açıldığı bir dönemde, karşılıklı güven ve birlik ruhunu korumanın her zamankinden daha fazla önem taşıdığını vurguladı.

"Otoritemizi güçlendirebilecek ve uluslararası alanda ortak çıkarlarımızı ilerletebilecek karşılıklı destek ruhuyla hareket etmeliyiz." diyen Caparov, özellikle diğer ülkelerle yapılacak zirvelerin arifesinde dış politika kurumları arasında istişareler düzenlenerek, "Orta Asya Artı" formatında ortak bir cephe oluşturmak için ülkelerin pozisyonlarını koordine etmeleri konusunda öneride bulundu.

Kırgızistan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticareti artıyor

İşbirliği başarısının büyük ölçüde ekonomik güce bağlı olduğunu söyleyen Caparov, Kırgızistan'ın Orta Asya ülkeleriyle ticaret cirosunun son üç yılda yüzde 28 arttığını ifade etti.

Orta Asya ülkeleriyle ticarete değinen Caparov, Kırgızistan'ın bu yılın ocak-ağustos döneminde Orta Asya ülkeleriyle ticaret cirosunun, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 1 milyar 700 milyon dolar olarak gerçekleştiğini aktardı.

Caparov, geçen yıl Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan'a gelen doğrudan yatırım hacminin bir önceki yıla göre yüzde 15 artış göstererek 135 milyon dolara ulaştığı bilgisini paylaştı.

Bugün bölgenin yeni ulaşım arterinin ortaya çıkışına şahit olduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Caparov, "Stratejik açıdan öneme sahip Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun inşaatı, sadece lojistiği birbirine bağlamakla kalmayacak, aynı zamanda yeniden biçimlendirecek ve ülkelerimizi Asya ve Avrupa'daki en büyük pazarlara en kısa yoldan açacaktır. Böylece, Zengezur Koridoru'nun inşaat projesi, Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolunun mantıksal ve stratejik devamı olarak görünüyor." diye konuştu.

Bölgedeki ulaşımın kolaylaştırılması konusunun önemine değinen Caparov, ulaştırma sektöründe işbirliğinin verimliliğini artırmak amacıyla, gümrük verilerinin paylaşımı ve izin belgelerinin "tek pencere" sistemi kullanılarak işlenmesi için "Dijital Geçiş Koridoru" adıyla birleşik bir elektronik platformun geliştirilmesini ve hayata geçirilmesini önerdi.

Caparov, Kırgızistan'ın, yeni hidroelektrik santrallerinin inşası da dahil olmak üzere karşılıklı yarar sağlayan enerji projelerinin hayata geçirilmesinde işbirliğine hazır olduğunu sözlerine ekledi.