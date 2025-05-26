Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması İçin Müzakerelere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması İçin Müzakerelere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşması için müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Turgunbek Uulu, iki ülke arasında parlamentolar arası diyaloğun önemine dikkat çekti ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan'ın Ermenistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirmeye olan ilgisini vurgulayan Turgunbek Uulu, "Uzun yıllara dayanan bağlara dayalı ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve uluslararası örgütler ile entegrasyon birlikleri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Turgunbek Uulu, parlamentolar arası diyaloğun devletler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin parlamentoları demokrasi ve siyasi istikrarın en önemli araçlarıdır. Yasamada deneyim alışverişi ve aktif etkileşim yoluyla Kırgız-Ermeni işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına değinen Turgunbek Uulu, lojistik bağlantıların, Ermeni ürünlerini Orta Asya ve Çin pazarlarına getirilmesi ve kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Turgunbek Uulu, Kırgız tarafının Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki çabalara destek verdiğini kaydederek, "İlgili belgenin yakın gelecekte imzalanacağını umuyoruz. 1994 Bişkek Protokolü ile ilgili deneyime sahip olan Kırgızistan, iki ülke arasında müzakereler için bir platform sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan Kırgızistan'a teşekkür

Simonyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının imzalanması için müzakerelere platform sağlama teklifinden dolayı Kırgızistan'a teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile sınır sorunlarını çözme konusundaki deneyiminin de olumlu bir örnek olduğunu belirten Simonyan, Kırgız deneyiminin yeniden kullanılmasının önemini vurguladı.

Simonyan, Kırgızistan Meclis Başkanı'nın resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağından emin olduğunu dile getirerek, "Parlamentolar arası diyaloğu güçlendirerek devletler arası işbirliğini geliştirmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani ve kültürel ilişkilere değinen Simonyan, iki ülke arasındaki insani bağları güçlendirmek amacıyla Ermenistan'da Kırgız Kültür Günleri düzenlenmesini önerdi.

Görüşmenin sonunda, iki ülkenin meclis başkanları, yasama organları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Parlamentolararası İşbirliği Muhtırası'nı imzaladı.

Kaynak: AA / Nazir Aliyev Tayfur - Güncel
Erzincan tulum peyniri AB'den coğrafi işaret tescili aldı

Anadolu lezzeti Avrupa'ya damga vurdu! Özel korumaya alındı
Emektar oyuncu Şerif Sezer trafik kazası geçirdi

Usta oyuncu Bodrum'da ölümden döndü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 senedir İzmir'e gidip gelen kadının isyanı: Nedenini bir türlü çözemedim

10 senedir İzmir'e gidip gelen kadın çektiği video ile isyan etti
Fenerbahçeli futbolcu Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı

Fenerbahçeli futbolcu şampiyonluk kutlamalarını izlerken yakalandı
Murat Övüç'ün yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğün töreninde görüntülendi

Yıllar önce boşandığı eski eşi ilk kez düğünde ortaya çıktı
Jennifer Lopez biletleri satışa çıktı! Avantajlı biletler yok sattı

İstanbul'da Jennifer Lopez fırtınası! Sadece yedi dakika sürdü
6 ayda 20 kilo veren Işın Karaca, sahnede tanınmayacak kadar değişti

6 ayda 20 kilo verdi, tanınmayacak kadar değişti! Sahnede dans etti
Sevcan hemşirenin öldürüldüğü olayın detayları! Her şey 25 saniyede olmuş

Sevcan'ın katledildiği olayda şok detaylar! Her şey 25 saniyede olmuş
Eşi Brigitte, Macron'u kameraların önünde tokatladı

Dünyanın gözü önünde 25 yaş büyük eşinden tokat yedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.