Kırgızistan, Azerbaycan-Ermenistan Barış Anlaşması İçin Müzakerelere Ev Sahipliği Yapmaya Hazır

Kırgızistan Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu, Kırgızistan'ın, Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanacak barış anlaşmasına ilişkin müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Meclis Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Turgunbek Uulu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Ermenistan'ın başkenti Erivan'da, Ermenistan Ulusal Meclisi Başkanı Alen Simonyan ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan'ın Ermenistan ile kapsamlı bir ortaklık geliştirmeye olan ilgisini vurgulayan Turgunbek Uulu, "Uzun yıllara dayanan bağlara dayalı ikili ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve uluslararası örgütler ile entegrasyon birlikleri çerçevesinde işbirliğinin geliştirilmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Turgunbek Uulu, parlamentolar arası diyaloğun devletler arası ilişkilerin gelişmesinde önemli bir etken olduğunu belirterek, "Her iki ülkenin parlamentoları demokrasi ve siyasi istikrarın en önemli araçlarıdır. Yasamada deneyim alışverişi ve aktif etkileşim yoluyla Kırgız-Ermeni işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Görüşmede ayrıca, ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konularına değinen Turgunbek Uulu, lojistik bağlantıların, Ermeni ürünlerini Orta Asya ve Çin pazarlarına getirilmesi ve kültürel ve insani işbirliğinin geliştirilmesinin öneminin altını çizdi.

Turgunbek Uulu, Kırgız tarafının Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının imzalanması yönündeki çabalara destek verdiğini kaydederek, "İlgili belgenin yakın gelecekte imzalanacağını umuyoruz. 1994 Bişkek Protokolü ile ilgili deneyime sahip olan Kırgızistan, iki ülke arasında müzakereler için bir platform sağlamaya hazırdır." ifadelerini kullandı.

Ermenistan'dan Kırgızistan'a teşekkür

Simonyan, Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış antlaşmasının imzalanması için müzakerelere platform sağlama teklifinden dolayı Kırgızistan'a teşekkür etti.

Kırgızistan'ın Tacikistan ile sınır sorunlarını çözme konusundaki deneyiminin de olumlu bir örnek olduğunu belirten Simonyan, Kırgız deneyiminin yeniden kullanılmasının önemini vurguladı.

Simonyan, Kırgızistan Meclis Başkanı'nın resmi ziyaretinin iki ülke arasındaki ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağından emin olduğunu dile getirerek, "Parlamentolar arası diyaloğu güçlendirerek devletler arası işbirliğini geliştirmek önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnsani ve kültürel ilişkilere değinen Simonyan, iki ülke arasındaki insani bağları güçlendirmek amacıyla Ermenistan'da Kırgız Kültür Günleri düzenlenmesini önerdi.

Görüşmenin sonunda, iki ülkenin meclis başkanları, yasama organları arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan Parlamentolararası İşbirliği Muhtırası'nı imzaladı.