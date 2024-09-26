Kiracı ve Ev Sahiplerinin Kira Artış Şikayetleri Artıyor

Çözüm platformu Şikayetvar, kiracıların ve ev sahiplerinin şikayetlerini derledi. Kiracıların şikayetlerinden bazıları şöyle; " İstanbul'da Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde oturduğum eve ev sahibim kirayı 6 binden 12 bin TL'ye yükseltti. Ev sahibine devletin belirttiği kira oranını söylediğim halde, 'Devleti, yasayı kim umursar' diyerek benden 12 bin TL kira istedi. Evim rutubetli. Eve bakım yaparsa 9 bin TL vereceğimi belirttim. O da itiraz etti. Yüzde 65 oranında olan oranı bile kabul etmedi. Bunun için ne yapmam gerekiyor?"

MAAŞIM 20 BİN TL, 11 BİN TL KİRA VERİYORUM

'Yüzde 67 kira zam mı nedir? İnsaf ya, insaf! 20 bin TL maaşla çalışıyorum. Yeni evliyim ve 11 bin TL kira veriyorum. Sizin yaptığınız kira zammıyla, kiram ile maaşım neredeyse aynı oldu. Nasıl geçineceğim?'

'Kira denetleme konusunda neden bir şey yapılmıyor? Kiram 3 bin TL iken ev sahibi 10 bin TL istiyor şu an. Ben bir asgari ücretli çalışan olarak bu kira bedelini nasıl ödeyeyim? Ev sahipleri neden bu kadar değer görüyor, kiracılar eziyet çekiyor? Ev sahibimin kirayı bu kadar yükseltmesi hangi kanunda var? Devleti tanımıyor mu bu insanlar? Gereğinin yapılmasını istiyorum.'

CANIMIZDAN BIKTIK, EVSİZLERİ EV SAHİBİ YAPIN

'Yaklaşık 5 senedir aynı evde oturuyoruz. 3 bin TL olan kira bir anda 10 bin TL'ye yükseldi. Acaba hükümet büyüklerimiz bir çare düşünmüyorlar mı? Canımızdan bıktık, bir el atsanız artık. Emekli maaşı 10 bin TL, kira 10 bin TL. Nasıl bir mantıktır bu, anlamış değilim. Sokakta mı kalacağız? ya da hiç evi olmayanlara konutlar yapsanız da kira öder gibi ev sahibi olsak, acaba hiç düşünmüyor musunuz? Artık bir dur deseniz, bu millet ne yapacak? Çaresiz bırakıyorsunuz insanları, anlamıyorum. Siz de bir çare bulamıyorsanız biz ne yapacağız? Yani düşünüyorum ama artık kafam almıyor. Bir çare bulun ya da çare yaratın, evsizleri ev sahibi yapın. Durumun kötü olduğunun ne zaman farkına varacaksınız?'

DEPREMZEDEYİM KİRAM YÜZDE 100 ZAMLANDI

'Depremzede olduğum için ev sahibim, yıllık kontratım bitince 6 bin 500 TL olan kirayı yüzde 100 zam yaparak 13 bin TL'ye çıkarmak istiyor. Bu fahiş zammı kabul etmediğim için beni evden çıkarmakla tehdit ediyor. Zamla ilgili olarak devletimizden yardım talep ediyorum. Fırsatçılarla ilgili gereğinin yapılmasını arz ederim.'

EV SAHİPLERİ DE DERTLİ

'Kirada oturan bir ev sahibiyim. Kendi evim iş yerime yakın olmasına karşın 1 saat yol gidiyorum. 1 yıldır kiracımın evi tahliye etmesini bekliyorum. Kiracım 3+1 havuzlu bir sitede çok cüzi bir rakama otururken ben depreme dayanaksız eski bir binada oturuyorum. Kiracım üstelik en az 1 yıl daha evde oturacağını 1 yıl sonra da evden çıkmak için 300 bin TL talep ediyor. Kendi evimde ihtiyacım olmasına rağmen oturamıyorum. Kiracının benden para istemesi tacizine maruz kalıyorum. Adli süreç yavaş işliyor. Bu yavaşlık ev sahiplerini çok durumda bırakıyor. Mağdurum ve mağduriyetimin görülmesini istiyorum.'

KİRACIMLA YÜZ YÜZE KALIYORUZ

'2022'de evlilik sebebiyle kiracımı evden çıkarmak için mahkemeye başvurdum. Mahkemenin ikinci celsesinde karara bağlandı ve tahliyesine karar verildi her şey ortadayken kiracım istinaf mahkemesine taşıdı. 3 ayda gelmesi gereken kararın istinaf mahkemesinin yoğunluğundan dolayı 18 ay ila 24 ay süresinde geleceğini söylüyor avukatım. Kendi evim varken başka evde 20 bin TL'ye kiraya oturmaktayım. Bu durum daha ne kadar sürecek bilmiyorum. Biz kiracım ile karşı karşıya kalıyoruz. Bir çözüm bekliyorum.'

HEM KİRA HEM KREDİ ÖDÜYORUM

'2022'de aldığım evden çıkmayan kiracı yüzünden mağduriyet yaşıyorum. İstinaf mahkemesi kararı bekliyoruz. Kendim kirada oturuyorum ev sahibim kira artırıyor doğal olarak. Enflasyon koşullarında 2 yıldır hem kira hem kredi ödüyorum. İlk mahkeme tahliye kararı verdi. Kiracı istinafa başvurdu hala istinaf kararı bekliyorum. Bu yaşam koşullarında artık dayanacak mecal kalmadı. Kira derdinden kurtulalım diye ev aldık şimdi hem kira hem kredi ödüyorum. Oturan kiracıya kira tespit davası dahi açmadım. Çocuğumun rızkından kesip kira ödüyorum. Lütfen artık şu dosya sonuçlansın zaten karar belli. 2 yıldır ettiğim zarar yeter.'

KENDİ EVİM OLDUĞU HALDE KULLANAMIYORUM

'Kiracım tahliye davasını kazandığım halde istinaf mahkemesine götürdü. 1,5 ay geçtiği halde istinaf mahkemesi sonuçlanmadı. Ben her türlü mağdur oluyorum. 10 bin TL kira veriyorum, 9 bin 700 TL ev kredisi ödüyorum. Kendi evim olduğu halde kullanamıyorum. Bu yüzden istinaf mahkemeleri bu kadar uzun sürmemeli. Adalet Bakanlığından rica ediyorum, bir an önce davamın sonuçlanmasını istiyorum.'