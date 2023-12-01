Kilis'te Filistin'e destek için kermes düzenlendi

Kilis'te Filistin'e destek amacıyla kermes organize edildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kilis Şubesi ve İl Müftülüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kermeste, gönüllülerin hazırladığı yiyecek ve içecekler Filistin halkına destek için satışa sunuldu.

İl Müftüsü Alettin Bozkurt, Filistin'de yaşanan olaylara sessiz kalmamak adına böyle bir etkinlik düzenlendiğini söyledi. Herkesi kermese davet eden Bozkurt, "Vatandaşlarımızın buraya gelerek alışveriş yapıp katkı vermeleri bizleri mutlu edecektir. İnşallah tez zamanda Filistinli kardeşlerimiz selamete ulaşır, savaş biter ve barış içerisinde yaşanır." diye konuştu.

Kermesin açılışına, Kilis Valisi Tahir Şahin, Belediye Başkanı Servet Ramazan, Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman ile kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.