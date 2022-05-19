Kilis'te AFAD personeli ve gönüllülerce Atatürk'e saygı yürüyüşü yapıldı - Haberler

Kilis İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) personeli ve gönüllülerin katılımıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Atatürk'e saygı yürüyüşü etkinliği düzenledi.

Afad İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, merkeze bağlı Topadağ-Karacaviran köyleri arasında 34 kişinin katılımıyla 9 kilometrelik parkurda yürüyüş gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Afad'ın afetlere her zaman hazırlıklı olduğu, bu tür etkinliklerin süreceği ve bütün vatandaşların AFAD gönüllüsü olmaya davet edildiği bildirildi.