Kılıçdaroğlu: Tanıdıkça Birbirimizi Seveceğiz. Türkiye'de Siyasetin Etkisi Azalacak, Kutuplaşma Bitecek. İnsanlarımız Barışacak, Türkiye Barışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun’da kendisini çaya davet eden ve kurulduğu günden beri AKP’ye üye olduğunu söyleyen İsmet Aydın’la yaptığı sohbetten kesitler içeren bir video paylaştı ve “Tanıdıkça birbirimizi seveceğiz. Türkiye’de siyasetin etkisi azalacak, kutuplaşma bitecek. İnsanlarımız barışacak, Türkiye barışacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Giresun'da kendisini çaya davet eden ve kurulduğu günden beri AKP'ye üye olduğunu söyleyen İsmet Aydın'la yaptığı sohbetten kesitler içeren bir video paylaştı ve "Tanıdıkça birbirimizi seveceğiz. Türkiye'de siyasetin etkisi azalacak, kutuplaşma bitecek. İnsanlarımız barışacak, Türkiye barışacak" dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısı için gittiği Giresun'da çay daveti üzerine evine konuk olduğu İsmet Aydın'la yaptığı sohbetten kesitler içeren bir videoyu sosyal medya hesabında paylaştı. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Tanıdıkça birbirimizi seveceğiz. Türkiye'de siyasetin etkisi azalacak, kutuplaşma bitecek. İnsanlarımız barışacak, Türkiye barışacak."

Videoda İsmet Aydın, Kılıçdaroğlu'na, "Kurulduğu günden bu yana ben AK Parti'ye üyeyim. Bazı şeyleri yaşadıkça, gördükçe inanın sizi sevmeye başladım" dedi. Kılıçdaroğlu ise "Türkiye düzelebilir, huzura kavuşabilir. Türkiye zengin bir ülke, imkanları fazla olan bir ülke ama paranın iyi bir yere harcanması lazım. İyi bir yere harcanmazsa olmaz. Bu, bir siyasi tercih" diye konuştu.

Aydın da "Allah için, geldiniz, beni ziyaret ettiniz, ne kadar mutlu oldum. Ne kadar moralim bozuktu Başkan'ım, moral oldu, Allah bin defa razı olsun. Sıkıntılar herkeste olduğu gibi bizde de var. Sıkıntılarımız çok büyük. Ben samimiyetten yanayım. Buraya, evime geldiniz, beni tanıdınız, bildiniz, gördünüz; Allah bin defa razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz" karşılığını verdi.