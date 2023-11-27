CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Kılıçdaroğlu: 'Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Olan Askerlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum'

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade astsubay üstçavuş Necdet Çalış ve piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."