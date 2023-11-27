Üye Girişi
Haberler

Kılıçdaroğlu: "Pençe-Kilit Operasyonu Bölgesinde Şehit Olan Askerlerimize Allah'tan Rahmet, Ailelerine Başsağlığı ve Sabır Diliyorum"

Son Güncelleme:
Güncel Haberler
Abone Ol

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit operasyon bölgesinde şehit olan piyade astsubay üstçavuş Necdet Çalış ve piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz için taziye mesajı yayınladı. Kılıçdaroğlu'nun X hesabından paylaştığı başsağlığı mesajı şöyle:

"Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA / Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu Allah Terör Politika Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title