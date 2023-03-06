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Kılıçdaroğlu'ndan 'Sevgili Eşim' Paylaşımı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun deprem bölgesi Kahramanmaraş’a yaptığı ziyaretin videosunu alıntılayarak, “Sevgili eşim” mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesi Kahramanmaraş'a yaptığı ziyaretin videosunu alıntılayarak, "Sevgili eşim" mesajını paylaştı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, dün deprem bölgesi olan Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile birlikte ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

CHP'nin resmi sosyal medya hesabından Selvi Kılıçdaroğlu'nun ziyaretine ilişkin görüntüler paylaşıldı. CHP'nin paylaşımında; "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Sayın Selvi Kılıçdaroğlu, deprem felaketinden etkilenen Kahramanmaraş'ın Nurhak, Elbistan ve Afşin ilçelerini ziyaret etti. Depremzede vatandaşlarla bir araya geldi, sorun ve taleplerini dinledi" denildi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu da eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesine yaptığı ziyaretin görüntülerini bu gece sosyal medya hesabından alıntılayarak, "Sevgili eşim" mesajını paylaştı.

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Kaynak: ANKA / Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş Deprem Güncel Haberler

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