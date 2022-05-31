Kılıçdaroğlu'na Linç Girişimi Davasında Verilen Cezalar ya "Ertelendi" ya da "Geri Bırakıldı" - Haberler

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Çubuk'taki linç girişimi davasında karar çıktı. Sanıkların birçoğunun aldığı hapis cezalarında ya hükmün açıklanması geri bırakıldı ya da ertelendi.

Hakkari Çukurca'da şehit düşen Piyade Er Yener Kırıkçı'nın 21 Nisan 2019 Pazar günü Çubuk'un Akkuzulu Köyü'ndeki cenaze namazına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki CHP heyetine yönelik linç girişimine ilişkin davada, Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi kararını açıkladı.

YUMRUK ATAN SARIGÜN'E 2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'e Kılıçdaroğlu'na "kamu görevlisine yönelik basit yaralama suçundan" 1 yıl 15 gün ay hapis cezası verildi, bu suçlamada hükmün açıklanması geri bırakıldı. Sarıgün'e Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretleri nedeniyle de 1 yıl 5 ay 15 gün ceza verilerek, bu cezasının da hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi. Sarıgün, "suç işlemeye tahrik" suçlaması ile 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"YAKIN O EVİ" DİYE BAĞIRANA 3 YIL 4 AY HAPİS CEZASI

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin önünde "Vatan için çıksın, şerefsiz çıksın yakın o evi" diyen Sevim Gölyeri hakkında, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi, bu suçlama üzerine verilen hükmün açıklanması geri bırakıldı. Gölyeri'ye, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için "hürriyeti tahdit" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Diğer sanıklar hakkında verilen cezalar şöyle:

Ayhan Bedava'ya Kılıçdaroğlu'na yönelik "hakaret" suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verildi, ancak bu cezası ertelendi. Bedava, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için hürriyeti tahdit suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Ayhan Onbaşı, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakaretinden dolayı 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak bu suçuna hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verildi. Onbaşı'ya suç işlemeye tahrik suçundan ise 2,5 yıl hapis cezası verildi.

Ayşe Ortapınar, Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya yönelik basit yaralama suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Ortapınar'ın 1 yıl 1 ay 3 günlük cezasına hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Ayşe Resimci CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Ancak bu cezası ertelendi. Resimci Kılıçdaroğlu'nın sığındığı evden çıkmasını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Büşra Kırık'a CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı ancak onun da cezası ertelendi. Kırık'a Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasına engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Cahit Köse, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasına hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Köse, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Köse CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e yönelik saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan da 7 ay 15 gün hapis cezası alırken onun bu suçu hakkında da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Cihan Karahisar, hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Elif Gölyeri CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı ancak bu cezası ertelendi. Gölyeri'ye hürriyetten yoksun bırakma suçundan ise 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Gölyeri, Cahit Yetişir'e yönelik saldırısı nedeniyle de kasten yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı ancak bu suçuna hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Ergün Horat CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat bu cezası ertelendi. Horat Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Horat hakaret suçundan da 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak bu suçuna ilişkin hükmün açıklanmasının ertelenmesinde karar kılındı.

Engin Ücel, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı ancak onun bu cezasına da hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi.

Eray Kuş, CHP aracına yönelik saldırısı nedeniyle 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat bu cezasının hükmünün açıklanması ertelendi. Kuş, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Kuş ayrıca Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle de 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı fakat o cezasının da hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Fahrettin Abacı basit yaralama 5 ay 18 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasının hükmün açıklanması ertelendi. Abacı, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Gurbet Sarıyer'in CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezasına ve Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezalarına hükmün açıklanması geri bırakılması kararı verildi. Sarıyer, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasını engellediği için 3 yıl 4 ay ve kitleyi tahrik ettiği için suç işlemeye tahrik suçunda 2, 5 yıl ve toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Güngör Aşık, CHP aracına zarar verdiği için 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat cezası ertelendi. Aşık, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle de 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alırken bu cezasına ilişkin hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildi. Aşık, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Halis Daştan, mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı ve bu cezası ertelendi. Daştan, kamu görevlisine görevi yaptırmamak için diren me 10 ay hapis cezası alırken bu suçunun de hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Daştan'a Kılıçdaroğlu'nın sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçunda 5 yıl 5 ay hapis cezası verildi.

İrfan Topal Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Koray Demirel, Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak cezasının hükmünün açıklanması ertelendi. Demirel, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı.

Mehmet Küçük, CHP aracına saldırısı nedeniyle mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı, bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Küçük'e Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Metin Arslan'a Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası verilirken bu hükmün açıklanması geri bırakıldı. Arslan, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksul bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Mustafa Amir'e Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksul bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Mustafa Baş, CHP aracına saldırdığı için mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat bu cezasının hükmün açıklanması geriye bırakıldı. Baş, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Mutlu Bedava'ya Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışın engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Niyazi Altuntaş'a Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Altuntaş, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan da 5 yıl hapis cezası aldı.

Oğuz Şimşek, Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Salih Ateşyürekli'nin KIlıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi. Ateşyürekli, Kılıçdaroğlu'nın sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Salih Azder, CHP aracına saldırısı nedeniyle mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası alırken bu cezası ertelendi. Azter'e Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Salih Çataltepe, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı fakat bu cezasına hükmün açıklanmasının geriye bırakılması kararı verildi. Çataltepe, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Sami Şekerci Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası alırken bu cezasının hükmünün açıklanması ertelendi. Şekerci'ye Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Vahit Delibaş, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle 1 yıl 3 ay 15 gün, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 5 yıl, Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçunu işlediği için 7 ay 15 gün ve toplamda 6 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Yakup Karakoç, Kılıçdaroğlu'na yönelik hakareti nedeniyle aldığı 1 yıl 5 ay 15 gün ve kamu görevlisine görevini yaptırmamak için direnme suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezalarının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Karakoç, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

1996 doğumlu olan Yakup Karakoç ise Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan 8 ay 15 gün hapis cezası aldı fakat bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Karakoç'a Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.

Yunus Cansız'ın CHP aracına saldırdığı için mala zarar verme suçundan verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı. Cansız, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı.

Yunus Karakoç, Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırısı nedeniyle 5 ay 18 gün hapis cezası aldı fakat bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Yusuf Bedava da Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan yaralama 10 ay hapis cezası alırken bu suçunun hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Suça sürüklenen çocuk B. S.'ye hürriyetten yoksun kılma suçundan 2 yıl 2 ay 10 gün hapis cezası verildi, hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Suça sürüklenen çocuk İ. Y.'ye Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. İ.Y.'ye ayrıca CHP aracına saldırısı nedeniyle mala zarar verme suçundan 10 ay, basit yaralama suçundan 5 ay, hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezaları verilirken bu cezaların hükmünün açıklanmasının geriye bırakılmasına karar verildi.

Suça sürüklenen çocuk K. Y. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkmasına engel oluğu için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 2 yıl 2 ay 10 gün ve mala zarar verme suçundan 10 ay hapis cezaları ertelendi.

Suça sürüklenen çocuk M. Y., Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı; Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan ise 3 ay 21 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasının hükmünün açıklanmasının ertelenmesine karar verildi.

Suç sürüklenen çocuk N.K., hürriyetten yoksun kılma suçundan 2 yıl 2 ay 10 gün ve mala zarar vermeden 10 ay hapis cezaları aldı ve bu cezaları ertelendi.

Suça sürüklenen çocuklar Y.G., Y. O, S.K, T.K., T.R. Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun kılma suçundan 2 yıl 2 ay 10'ar gün hapis cezası aldılar ancak cezaları ertelendi. T. K. ile Y.O'nun ayrıca mala zarar verme nedeniyle aldığı 10 ay hapis cezası, Y.G ile T.R.'nin'nin Kılıçdaroğlu'na hakareti nedeniyle aldığı 11 ay 20 günlük hapis cezası da ertelendi.

Abdullah Gündoğdu Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı, Kılıçdaroğlu'na hakareti nedeniyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının da hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Celil ekşi, Kılıdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan 5 ay 18 gün, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e yönelik basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ve CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'ya yönelik basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün ve toplamda 1 yıl 8 ay 18 gün hapis cezası aldı fakat cezasını hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Cevdet Sarıtaş, Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 5 yıl 5 ay hapis cezası aldı. Sarıtaş, CHP aracına saldırdığı için mala zarar verme suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı fakat hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Erhan Kökmen'in Kılıçdaroğlu'na yönelik basit yaralama suçundan aldığı 7 ay 15 gün hapis cezasını hükmünü açıklanması geriye bırakıldı.

Gazi Yalaman hürriyetten yoksun bırakma suçundan 5 yıl hapis cezası aldı. Yalaman'na Kılıçdaroğlu'na hakareti nedeniyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün ve Kılıçdaroğlu'na saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan verilen 7 ay 15 günlük hapis cezaları ertelendi.

Gülbeyaz Onbaşı, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e yönelik basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak bu cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Halil İbrahim Topçuk, hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası ve toplamda 4 yıl 9 ay 15 gün hapis cezası aldı.

Hasan Durut, hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası aldı. Durut hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 ve mala zarar verme suçundan hapis cezası aldı ve cezaları erteledi.

Hasan Hüseyin Destan, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e yönelik saldırısı nedeniyle basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı ve cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Hüseyin Aydın ve Hüseyin Kesti'nin hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Hüseyin Üzüm hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, mala zarar verme suçundan aldığı 1 yıl 3 aylık cezasının hükmünün açıklanması ertelendi.

Mehmet Akif Arslan hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası aldı ve cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Mustafa Ayaz, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök'e yönelik basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası aldı ancak cezasının hükmünü açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Mustafa Gülebakan'a suç işlemeye tahrik suçundan 2 yıl 6 ay ve hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezası verildi. Gülebakan'ın mala zarar verme suçundan aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası is ertelendi.

Nuh Resimci hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası alırken, hakaret suçundan aldığı 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezasının hükmünün açıklanması geri bırakıldı.

Osman Kılıç, suç işlemeye tahrik suçundan 2 yıl 6 ay ve hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay olmak üzere toplamda 5 yıl 10 ay hapis cezası aldı.

Ömer Faruk Sarıgün ve Yasin Çakırgöz'e verilen basit yaralama suçundan 7 ay 15 günlük cezaların hükmünün açıklanması geriye bırakıldı.

Ramazan Değirmenci'ye de Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evden çıkışını engellediği için hürriyetten yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

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ANKA / Güncel