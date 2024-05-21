Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, Kırklareli'nde son yolculuğuna uğurlandı
Kırklareli'nin değerli Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş'ın cenazesi, Hızırbey Camisi'nde düzenlenen törenin ardından kent mezarlığına defnedildi.
Kıbrıs gazisi Bahri Tutaş, memleketi Kırklareli'nde son yolcuğuna uğurlandı.
Vefat eden 71 yaşındaki Tutaş için Hızırbey Camisi'nde tören düzenlendi.
Tutaş'ın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından askeri törenle kent mezarlığına götürüldü. Cenaze, okunan duaların ardından toprağa verildi.
Törene, Tutaş'ın ailesi, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş katıldı.