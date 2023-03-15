Keşan'ın 2,5 aylık suyu kaldı; kullanıma kısıtlama, tedbirlere uymayanlara ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Keşan'ın içme ve kullanma suyunun temin edildiği Kadıköy Barajı'ndaki doluluk oranının yüzde 10'a düştüğünü belirterek, ilçenin 2,5 aylık suyunun kaldığını söyledi. Yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımına yönelik 30 Nisan 2023 tarihine kadar tedbirler alındığını ifade eden Helvacıoğlu, kararlara uymayanlara 'kabahatlar kanunu'ndan ceza kesileceğini söyledi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, yaşanan kuraklık nedeniyle su kullanımı konusunda alınan tedbirler ile ilgili Kadıköy Barajı'nda basın açıklaması yaptı. Su seviyesinin alarm verir seviyeye geleceğini ısrarla ifade ettiklerini dile getiren Helvacıoğlu, "Kuraklık ve su problemleri yaşadığımız günlere geldik. Akan her damla suyun önemi bugünlerde daha da hissedilir oldu. Bizlerde artık; farkındalık oluşturmaktan öteye geçip acil tedbir ve sıkı önlemler almak durumundayız. Şu an barajımızda yüzde 10 doluluk var ve bu felaket bir oran. Su seviyelerimiz alarm veriyor. Bu durumda; sadece Keşan Belediyesi'nin önlemler alması asla yeterli değil. Yağış olmaması ve kuraklık yaşanması durumunda hayati bir sorun ile yüz yüzeyiz. Vatandaşlarımız ve kentin tüm paydaşları ile bir tasarruf seferberliği başlatmalıyız. Çünkü artık su paradan kıymetli, yağışların mevsim normallerinin altında kalması nedeniyle, suyumuzu korumak adına önemli kararlar alacağız" dedi.

Daha sonra söz alan Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürü Erhan Başaran da Kadıköy Barajı'nda yaklaşık 5 milyon metreküp su bulunduğunu dile getirerek, "Bacamızın bulunduğu yere kadar yaklaşık 2,5 milyon metreküp kullanabiliyoruz. Yağış olmazsa 2,5 aylık suyumuz kaldı. Kumdere'de altı adet kuyumuz vardı. Bir kuyu daha açarak önümüzdeki günlerde aktif hale getireceğiz. Bu kuyular su ihtiyacımızın sadece 3'te 1'ini karşılıyor. İller Bankası'nın daha önce açtığı 6 kuyu ve 2 ilave kuyu projemiz var. Bunun kredilerini istedik. 8 kuyunun hayata geçmesi için 25 milyon lira maliyeti var" dedi.