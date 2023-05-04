Keşan'da husumetli olduğu kişiye baltayla saldırdı, tüfekle vurmak istedi

Keşan ilçesinde Özkan Küçükkarakaş, husumetli olduğu Ersin T.'ye baltayla saldırdıktan sonra tüfekle vurmak istedi. Silah tutukluk yapınca yakalanan Küçükkaraş tutuklandı.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Özkan Küçükkarakaş (31), husumetlisi Ersin T.'ye (51) önce baltayla saldırı girişiminde bulundu, ardından tüfekle vurmak istedi. Silah tutukluk yapınca yakalanan Küçükkaraş, tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 18.00 sıralarında İspat Cami Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Özkan Küçükkarakaş, elinde baltayla daha önce aralarında husumet bulunan Ersin T.'nin iş yerine gitti. Küçükkarakaş, Ersin T.'ye baltayla saldırmaya çalıştı. Çevredekiler araya girince Küçükkarakaş, iş yerinden çıkarak uzaklaştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özkan Küçükkarakaş, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.