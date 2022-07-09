Kerkük'te bayram namazı kılındı

Irak'ın Kerkük kentinde halk, Kurban Bayramı namazını eda etmek için camileri doldurdu.

Bayram namazı için kent merkezindeki Musalla semtinde bulunan Avcı Camisi'ne gelen Türkmen, Kürt ve Araplar hep birlikte saf tuttu.

Camiyi dolduran vatandaşlar, tüm İslam dünyasının huzuru, barışı ve istikrarının yanı sıra Irak ve Kerkük'te can güvenliği endişesinin yaşanmaması, huzurlu günlerin sürmesi için dua etti.

Avcı Camisi İmamı Şeyh Adil Mahmud da okuduğu hutbede, İslam dininin temelinde barış, sevgi, kardeşlik ve huzurun olduğuna dikkati çekerek, Irak'ta, Orta Doğu'da ve tüm dünyada bir an önce istikrarın sağlanması duasında bulundu.