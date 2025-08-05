Kenan Balcı'dan İmamoğlu'na Gasp İddiaları

Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde 11 dükkanını gasbettiğini iddia eden Balıkçı Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne belediye başkanı olunca 'iki tane arazi bana hediye edeceksin' dedi. Etmedik, emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi dedi.

Beylikdüzü'nde Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin kurucusu olan ve yaklaşık 50 yıldır balıkçılık yapan Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminde tehdit ve şantajla arazi ve dükkanlarının elinden alınmaya çalışıldığını öne sürdü. Balcı, 11 tane dükkanının alındığını ve 3 bin 350 metre arazisine el konulduğunu öne sürdü.

'KAMUYU ZARARA SOKUYOR'

Kenan Balcı, Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne belediye başkanı olunca 'iki tane arazi bana hediye edeceksin' dedi. Etmedik emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdi. Vurdukça vuruyor, vurdukça vuruyor, son bombası 25 metre yol yapacağım diye binde bir fiyatına elimden aldığı araziyi park yapmaya karar verdi, 6 metre yol yaptı. Sahte belgeler uydurarak, sahte belgeler kullanarak elimden aldı, '25 metre yol yapacağım' diye. Bakın 6 metre yol yapmış gerisi park. Ters yol yapmış. Neden sırf Balıkçı Kenan'a zarar olsun diye süs için arazimizi kamulaştırdı. Savcılarımıza, hakimlerimize 'imdat' diyorum. Kamuyu zarara sokuyor, bakın bu alanda bu yaptığı park alanında 300 tane çam ağacı ve ağaçlarımız vardı. Yol böyle ters değildi. Şu anda ters yol. Halkta mutsuz, Balıkçı Kenan'ın yerini de gasp ettiler dedi

'AHTAPOTUN KAFASI SİLİVRİ'DE AMA KOLLARI BEYLİKDÜZÜ'NDE'

Balcı, Devlet yetkililerimizden bizlere yapılan hak ihlallerini, hakkımızı geri istiyoruz. Balıkçı Kenan'ın tek amacı var halka hizmet etmek, balık satmak balık. Balıkçı Kenan burada balık satamıyor. Şu alanda balıkçı Kenan balık satamıyor. 11 tane dükkanımızı aylar önce yok etmişlerdi. Elimizden alıp gasp etmişlerdi. Şimdi 8 tane şubemizi açmamıza Ekrem İmamoğlu müsaade etmiyor. Kendi tapulu yerlerimiz. Ekrem İmamoğlu ne dedi 'bu araziyi bize kat karşılığı vereceksin'. 'sana bu araziyi de kat karşılığı da vermiyorum' dedim. Adam kin, nefret kustukça kusuyor. Ekrem İmamoğlu ahtapot, ahtapotun kafası nerede Silivri'de ama ayakları, kolları Beylikdüzü'nde. Boğazımızı sıkıyorlar, kanımızı emiyorlar. Her gelen bir tehdit ediyor şeklinde konuştu.

'SON 10 SENEDE BEYLİKDÜZÜ'NDEKİ YAPILAN RUHSATLAR İNCELENSİN'

Kenan Balcı, Son 10 senede yapılan Beylikdüzü'ndeki yapılan ruhsatlar incelensin. Her yerde sundurma var, her yerde güneşlik var. Çatılarda güneşlik var. Kaçak olarak Beylikdüzü belediyesi herkese müsaade etmiştir. Bende balıklara güneş gelmesin diye sundurma pergüle yapmışım. 198 bin lira ceza yazdı bize, cezanın harici işçilerimin aylıklarını ödediğim banka hesaplarına elektrik su vergilerimi ödediğim banka hesaplarıma haciz koydu. Ne için 198 bin lira için bizim elimizden 25 metre yol yapacağız diye aldı ya o yolu 6 metre yaptı. Sahtekarlık yaptıkları için o parayı Beylikdüzü belediyesi bana yatırdı. 3 bin lira, binde bir fiyatını yatırdı. Bin 500 lira metresi zaten. Bakın 570 metre yerden bir bina dikiliyor. Anlamı nedir 30 tane daire yapılacak yere 3 bin lira verdiler bana kamulaştıracağız diye. Sahte müdürler sahte yetkililer sahte bilirkişiler karar verdi. 15 katlı olan yapı 30 tane daireye karşı bana 3 bin lira bankaya para yatırdı. Kamu zararı var, Balıkçı Kenan'a zulüm zararı var ifadelerini kullandı.

'BEYLİKDÜZÜ'NDE 12 BİN TANE İMAR MAĞDURU İÇİN İMDAT DİYORUM'

Balcı, Ahtapotun kafası Silivri'de kolları esnafları boğuyor sıkıyor kanını emiyor. Benim vaktim vardı konuşabildim. 12 bin tane imar mağduru vardı Beylikdüzü'nde. 12 bin tane imar mağduru için imdat diyorum. Savcılarımı hakimlerimi göreve davet ediyorum. Zulümleri bitmiyor. Ben yalnız değilim efendim 12 bin tane imar mağduru var Beylikdüzü'nde. 8 tane şubemizde balık satamıyoruz, bize balık satmak yasak. Yaşam vadisinin tam kenarındayız. Bakın bu arazinin yüzde ellisini 3 bin 350 metresini zaten belediyemize vermişiz. Bu kalan 3 bin 300 metre. Bu alanı ne için aldılar, Kenan'a nasıl zarar veririz. Onu bile bilmiyorlar. 570 metre istimlak ettiler, kamulaştırdık yani demek dedi.