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Kemer'de Midibüs ve Servis Aracı Çarpıştı: 9 Yaralı

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Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsle servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüsle servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Cemal Akdaran idaresindeki 44 AET 964 plakalı midibüs, Beldibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Cengiz Işık'ın kullandığı 07 C 3050 plakalı servis aracıyla çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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