Kemer'de Midibüs ve Servis Aracı Çarpıştı: 9 Yaralı
Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana gelen trafik kazasında midibüsle servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Antalya'nın Kemer ilçesinde midibüsle servis aracının çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Cemal Akdaran idaresindeki 44 AET 964 plakalı midibüs, Beldibi Mahallesi Atatürk Caddesi'nde karşı yönden gelen Cengiz Işık'ın kullandığı 07 C 3050 plakalı servis aracıyla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 9 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı.