Keban'da Yaban Domuzlarına Karşı Sürek Avı Gerçekleştirildi

Keban ilçesinde tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarına karşı "sürek avı" gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ilçedeki 10 köyde yaban domuzlarının tarım arazilerine zarar verdiğini tespit etti"

Bu kapsamda Kaymakamlık koordinesinde birçok avcının katılımıyla, yabani hayvanları, avcıların bulunduğu bir yere yönlendirerek sürek avı yapıldı.

Sürek avı jandarma ekiplerinin kontrolünde gerçekleştirildi.