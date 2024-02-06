Kazakistan'da Yeni Hükümetin Üyeleri Belli Oldu

Kazakistan'da Oljas Bektenov başkanlığındaki yeni hükümetin üyeleri belli oldu.

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bakanların atamasına ilişkin bir dizi kararname imzaladı.

Bugün ataması yapılan yeni Başbakan Oljas Bektenov başkanlığındaki 21 bakanlıktan oluşan Kazak hükümetinde, eski kabinedeki çoğu bakan koltuğunu korurken, sadece 4 bakanlığa yeni isim atandı. Bunlar Ulusal Ekonomi Bakanı Nurlan Baybazarov, Maliye Bakanı Madi Takiyev, Sağlık Bakanı Akmaral Alnazarova, Acil Durumlar Bakanı Cengiz Arinov oldu.

Öte yandan Bektenov, atanan 4 yeni ismi diğer kabine üyelerine tanıttı.???????

Kazakistan'da 5 Şubat'ta Alihan İsmailov başkanlığındaki hükümet istifa etmişti.

Anayasa gereği Meclis'te en çok koltuğa sahip Amanat Partisi, Bektenov'u aday göstermişti.

Cumhurbaşkanı Tokayev de bugün Meclis'e giderek başbakanlığa Bektenov'un adaylığını sunmuş ve bu öneri Meclis tarafından da onaylanmıştı.

Böylece, en son Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanlığı görevinde bulunan 44 yaşındaki Bektenov ülkenin yeni başbakanı olarak atanmıştı.