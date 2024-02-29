Kazakistan'da İslam Hukuku ve Finansı Konulu Uluslararası Konferans Düzenlendi

Kazakistan'da düzenlenen konferansta İslam hukuku ve finansının güncel sorunları ele alındı.

Maksut Narikbayev Üniversitesi (MNU) bünyesinde faaliyet gösteren İslam ve Kazak Hukuku Merkezi ile Astana Uluslararası Finans Merkezi işbirliğinde başkentte "İslam Hukuku ve Finansının Güncel Sorunları" konulu uluslararası konferans düzenlendi.

Konferansa Kazakistan'ın yanı sıra Kırgızistan, Özbekistan, Tataristan, Endonezya ve Mısır'dan uzmanlar, akademisyenler ve Astana'daki İslami finans kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

İslam hukuku ve finansına ilişkin katılımcı ülkelerin tecrübelerinin paylaşıldığı konferansta özellikle İslami finansa bakış açısı, İslami bankacılık, serbest faizli para sistemi, İslami tahkim ve arabuluculuğun gelişimi, şeriat ilkelerine göre yatırım gibi konular ele alındı.

İslam ve Kazak Hukuku Merkezi Müdürü Askar Sabdin, AA muhabirine, ülkede bir dizi İslam bankasının faaliyet gösterdiğini belirterek, "Konferansın amacı, bu alandaki uzmanların ve sektör temsilcilerinin analizlerini derlemek, hukuki olarak çözülmemiş sorunları bilimsel boyutlarıyla ele almak." dedi.

" Kazakistan'da yapılan ilk toplantı olması kayda değerdir"

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Neşet Bodur da konferansta İslam hukuku ve finansı konularında 24 tebliğin sunulduğunu dile getirerek, "Bu konuda Kazakistan'da yapılan ilk toplantı olması kayda değerdir. Ülkeden ve ülke dışından katılan bilim adamları, tebliğlerinde İslam finansıyla ilgili ülkelerindeki uygulamalardan ve sıkıntılardan söz ettiler." diye konuştu.

Bodur, tebliğlerin yayımlanacak olmasının hem İslam hukuku bilimi hem de Kazakistan ve diğer ülkeler için son derece önem taşıdığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Zira İslam iktisadı ve finansının, kavram olarak ortaya atıldıkları 1930'lara ve uygulamaya başlandığı 1970'lere göre günümüzde bilinirliliği daha da ön plandadır. İslam iktisadı ve finansı sistemi hatırı sayılır bir büyüklüğe ulaşmış ancak hala farklı sorunlarla yüz yüzedir. Bu sorunlar, İslam iktisadı ve finansının gerçek potansiyeline ulaşmasının önündeki temel engellerdir. Özellikle İslam iktisadı ve finansının gelişmesini engelleyen temel sorunların belirlenmesi ve sınıflandırılması, diğer problemler ve çözüm önerilerinin araştırılmasının bu alanın güçlenmesine katkı sağlayacağı muhakkaktır. Bu programın bu alandaki birçok soruna ışık tutacak olmasını oldukça önemli görüyorum. Umarım konferans, bu konudaki sıkıntıları bir nebze de olsa hafifletir."

Konferans kapsamında 240 yıllık Kur'an-ı Kerim'in de bulunduğu İslam hukukuna ilişkin eserlerin yer aldığı sergi düzenlendi.