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Kazakistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle okullar uzaktan eğitime geçti

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Kazakistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle başkent Astana dahil birçok bölgede okullar uzaktan eğitime geçti. Ülke genelinde çetin kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kazakistan'da dondurucu soğuklar nedeniyle başkent Astana dahil birçok bölgede okullar uzaktan eğitime geçti.

Hava sıcaklığının eksi 35-38'lere kadar düştüğü ülkede dondurucu soğuklar etkisini sürdürüyor.

Kazakistan'da başkent Astana dahil Aktöbe, Karagandı, Kökşetau, Kostanay, Petropavl, Kızılorda, Semey, Pavlodar ve Ekibastuz kentlerinde üniversiteler hariç tüm okullar bir sonraki duyuruya kadar çevrim içi eğitime geçti.

Ülke genelinde çetin kış şartları hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Doğudaki Abay eyaletinde yaklaşık 100 araç, yoğun kar fırtınası nedeniyle yolda mahsur kaldı.

Araçlardaki 29 kadın ve çocuk helikopterle tahliye edildi.

Kazakistan'ın en kalabalık şehri Almatı'da kar kalınlığı 7 santimetre ölçüldü. Şehir trafiğinde yoğunluk yaşanırken Almatı Emniyet Müdürlüğü sabah saatlerinden bu yana 82 trafik kazasının meydana geldiğini duyurdu.

Ulusal hava yolu şirketi Air Astana, kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle Almatı kalkışlı uçak seferlerinde gecikme olabileceğini bildirdi.

Almatı-Bişkek uluslararası kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Öte yandan, ülke genelinde dondurucu soğuk havanın gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

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