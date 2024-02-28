Kazakistan, Çin ile nakliye ve lojistik terminali inşa etti

Kazakistan, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırmak amacıyla Çin'in Şensi bölgesinin başkenti Şian'da nakliye ve lojistik terminali inşa etti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, telekonferans yoluyla Çin'in Şian kuru limanında inşa edilen nakliye ve lojistik terminalinin açılışını yaptı.

Tokayev, burada yaptığı konuşmada, söz konusu projenin, Çin'in "Kuşak ve Yol" girişiminin bir parçası olarak faaliyete geçirildiğine işaret ederek " Kazakistan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in 2013 yılında ülkemizde duyurduğu (Kuşak ve Yol) girişimine tam destek veriyor." dedi.

İki ülke arasında sağlanan ortak proje anlaşması kapsamında terminal inşaatının en kısa sürede tamamlandığını aktaran Tokayev, "Bu proje, Trans Hazar Uluslararası Taşımacılık Koridoru'nun geliştirilmesine yeni bir ivme kazandırmanın yanı sıra Avrasya'daki ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirecek." diye konuştu.

Çin ile Avrupa Birliği arasında taşınan yük trenlerinin yüzde 40'ının geçtiği Şian kuru limanında faaliyet gösterecek Kazak nakliye ve lojistik terminalinin, yıllık kapasitesinin 66 bin 500 TEU (yirmi ayak eşdeğer birimi) olması hedefleniyor.

Tokayev, bunun yanı sıra Astana'da Kazakistan Demiryolu Ulusal Şirketi'nin Çin'in Huawei şirketi ile ortaklaşa kurduğu İnovasyon Merkezi'nin açılışını da gerçekleştirdi.