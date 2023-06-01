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Kayseri Jandarması Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılı

Kayseri Jandarması Uyuşturucuyla Mücadelede Başarılı

Güncel Haberler

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı son üç ayda yaptığı çalışmalarla uyuşturucuyla mücadelede başarılı oldu. 80 gram eroin, 6 bin 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi Hint keneviri, 1135 gram bonzai, 2 bin 11 uyuşturucu hap, 15 gram dişi Hint keneviri tohumu, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi. 58 şüpheliden 11'i tutuklandı, 21'nin ise işlemleri sürüyor.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığının son üç ayda uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca son 3 ayda uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde, 80 gram eroin, 6 bin 36 gram metamfetamin, 5 gram esrar, 10 kök dişi Hint keneviri, 1135 gram bonzai, 2 bin 11 uyuşturucu hap, 15 gram dişi Hint keneviri tohumu, 14 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 4 hassas terazi, 8 ruhsatsız tabanca, 3 kurusıkı tabanca ve 20 mermi ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 58 şüpheliden 11'i tutuklandı, 21'nin ise işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel

Jandarma Kayseri Güncel Haberler

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