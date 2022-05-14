Kayseri Havalimanı nisanda 145 bin 532 yolcuya hizmet verdi - Haberler

Kayseri Havalimanı nisanda 145 bin 532 olmak üzere yılın ilk 4 ayında 550 bin 159 yolcu taşıdı.

Kayseri Havalimanından yapılan açıklamaya göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, Kayseri Havalimanının 2022 yılı nisan ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre havalimanında nisan ayında yolcu trafiği iç hatlarda 118 bin 725, dış hatlarda 26 bin 807 oldu, toplam 145 bin 532 yolcuya hizmet verildi.

Nisan ayında havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği iç hatlarda 976, dış hatlarda 236 olmak üzere toplamda bin 212'ye ulaştı, yük trafiği ise 1483 ton oldu.

Yılın ilk dört aylık döneminde Kayseri Havalimanında yolcu trafiği 550 bin 159, uçak trafiği 4 bin 153, yük trafiği ise 5 bin 969 ton olarak gerçekleşti.