Kayseri haberleri... Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı Güncel Haberler Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeği ile yaralandı. Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeği ile yaralandı. B.T, Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi B.E. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olayda B.T, yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek B.E'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Güncel Kaynak: AA / Ramazan Kaya Yenişehir Kocasinan Kayseri Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri haberleri... Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.