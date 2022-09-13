Kayseri haberleri... Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
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Kayseri yerel gündem haberine göre Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeği ile yaralandı.
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde bir kişi husumetlisi tarafından av tüfeği ile yaralandı.
B.T, Yenişehir Mahallesi Şinasi Caddesi'nde karşılaştığı husumetlisi B.E. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda B.T, yanında bulunan av tüfeği ile ateş ederek B.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan B.E'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA / Ramazan Kaya - Güncel