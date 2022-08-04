Son dakika haberleri | Evde çıkan yangın söndürüldü Son dakika gündem haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yavuzlar Mahallesi Ferdağ Sokak'ta, kullanılmayan müstakil bir evden dumanların yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İçeride kimsenin olmadığı belirlenen evdeki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Öte yandan aynı evde dün akşam saatlerinde de yangın çıktığı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü öğrenildi. Güncel AA / Ramazan Kaya Kocasinan Kayseri İtfaiye Güncel Haberler Son Dakika

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