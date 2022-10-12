Kayseri gündem haberleri: Kayseri'de bir kişi evinde çıkan yangında dumandan etkilendi Güncel Haberler Kayseri haberi... Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde evde çıkan yangını itfaiye söndürdü. Sahabiye Mahallesi Akçay Sokak'ta 13 katlı bir apartmanın birinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangında ev hasar gördü. Dumandan etkilenen ev sahibi M.A'ya ambulansta müdahale edildi. Kaynak: AA / Güncel Kocasinan İtfaiye Kayseri Güncel Haberler

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