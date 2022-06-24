Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor - Haberler

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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor

AA - Hakan Can Şahin - Güncel
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Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin denetimi sürüyor

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin arazi denetimi sürüyor.

Kayseri Doğa Koruma Ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin arazi denetimi sürüyor.

Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, orman yangını riski, yasa dışı avcılık ve çeşitli bölgelere kurulan fotokapanları kontrol amacıyla arazide denetim yapıyor.

Yasa dışı avcılık ihbarların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yada Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne yapılabileceğinin belirtildiği açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Birçok yaban hayvanın yavru büyütme dönemi devam ettiği için bu dönemde av yapmak yaban hayvanlarının yavrularının da ölümüne sebebiyet verecektir. Bu sebeple yalnızca belirtilen tarihlerde av yapılması gerekmekte olup, yaklaşan sıcaklarla birlikte artan orman yangını tehlikesine karşı mangalların da sadece belirlenen alanlarda yakılması, orman ve yaban hayatı varlığı için önem arz etmektedir."

AA / Hakan Can Şahin - Güncel

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