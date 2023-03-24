Kayseri'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Kayseri'de uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'ndeki bir ikamette uyuşturucu sattıkları öne sürülen M.H.A. ve M.S'nin yakalanması için adrese operasyon düzenledi.

Ekiplerin narkotik köpekle evde yaptığı aramada, 1711 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Zanlılar gözaltına alındı.