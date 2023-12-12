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Kayseri'de Tartışma Sonucu Bıçaklanarak Öldürülen Çocuk

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Kayseri'de 12 yaşındaki Hürkan Samet Durmaz, tartıştığı arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de Hürkan Samet Durmaz (12), tartıştığı arkadaşı T.Ş. (13) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 13.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Öğüt Sokak'taki 6 katlı inşaatın son katında meydana geldi. Hürkan Samet Durmaz ile arkadaşı T.Ş. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada T.Ş. Durmaz'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Durmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Kayseri Olay Cinayet Soruşturma Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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