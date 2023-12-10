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Kayseri'de Otomobil Çarpışması: 3 Kişi Yaralandı

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Kayseri'de meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Kayseri'de, 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

S.A'nın kullandığı 38 AFZ 720 plakalı otomobil, Melikgazi ilçesi Güllü Bahçe Caddesi'nde A.K. yönetimindeki 64 HA 350 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada park halindeki 35 ASC 10 plakalı otomobil de zarar gördü.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaranan sürücüler ile yolculardan H.C, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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