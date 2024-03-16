Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de organize suç örgütü operasyonunda 13 kişi tutuklandı

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu operasyon kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan 23 şüphelinin işlemleri tamamlandı. 13 kişi tutuklandı, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu, 6 ilde organize suç örgütlerine yönelik eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" operasyonları kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan şüphelilerden 13'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "Yılan B." lakaplı B.Ş'nin İncesu ilçesinde kendi oluşumunu kurarak illegal yapılanmaya girdiği, yanında yer alan ve "sağ kolu" olarak bilinen F.İ. aracılığıyla diğer örgüt üyelerine emir ve talimatlar verdiği, ayrıca bu kişilerin İncesu'da silahlı eylemler gerçekleştirdiği iddiasıyla 29 adrese yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, İncesu Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüphelilerden 13'ü çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İncesu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, el telsizi, demir kelepçe ve 50 tabanca mermisi ele geçirilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İçişleri Bakanı Kayseri Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ercan Öncebe kimdir? İYİ Parti Adıyaman Tut Belediye Başkan adayı Ercan Öncebe kimdir? Yusuf Gövenç kimdir? İYİ Parti Adıyaman Sincik Belediye Başkan adayı Yusuf Gövenç kimdir? Ferhat Ayhan kimdir? İYİ Parti Adıyaman Samsat Belediye Başkan adayı Ferhat Ayhan kimdir? Ali Cem Tan kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Pazar Belediye Başkan adayı Ali Cem Tan kimdir? Semra Yavuz kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Yeşilyurt Belediye Başkan adayı Semra Yavuz kimdir? Çağlar Suat Tursun kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Sulusaray Belediye Başkan adayı Çağlar Suat Tursun kimdir? Tunay Yakar kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Erbaa Belediye Başkan adayı Tunay Yakar kimdir? Hüseyin Özdemir kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Başçiftlik Belediye Başkan adayı Hüseyin Özdemir kimdir? Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Artova Belediye Başkan adayı Bahar Ayça Okçuoğlu Göksel kimdir? Heval Deniz Boğa kimdir? Türkiye İşçi Partisi Tokat Almus Belediye Başkan adayı Heval Deniz Boğa kimdir? DEVA Partisi Tuşba adayı Mustafa Erad kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Tuşba belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi İpekyolu adayı Cahit Kundakçı kimdir? 2024 DEVA Partisi Van İpekyolu belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Edremit adayı Afet Kuşman Özkaçmaz kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Edremit belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Çatak adayı Zilan Baysal kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Çatak belediye başkan adayı kim oldu? DEVA Partisi Bahçesaray adayı İbrahim Tiryak kimdir? 2024 DEVA Partisi Van Bahçesaray belediye başkan adayı kim oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title