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Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişi yaralandı, sanatçı ve oğlu hapse çarptırıldı

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Kayseri'de komşular arasında çıkan kavgada 5 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yargılanan mahalli sanatçı ve oğlu hapse çarptırıldı, eşi ise beraat etti.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar mahalli sanatçı M.I, karısı G.I. ile tutuklu oğlu M.I. ve taraf avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı öncesi mütalaasını yineleyerek, tutuklu sanık M.I'nın "öldürmeye teşebbüs" ve "kasten yaralama" suçlarından, tutuksuz sanık M.I'nın "silahla tehdit" suçundan cezalandırılmasını, G.I'nın ise beraatini talep etti.

Tutuklu sanık M.I. savunmasında, olaydan önce babasının tehdit edildiğini öne sürerek, "Resmi mercilere şikayet ettik. O gün ailemi korumak istedim. Yere doğru ateş ettim. Kimseye zarar verme niyetinde değildim. Korkutma amacıyla ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum." ifadesini kullandı.

Baba M.I. ise önceki ifadesini tekrar ederek, "Karşı taraf daha önce evimi bastı. Eşimi ve çocuğumu bıçakladı. Uzaklaştırma kararı aldırdık. Oğlum namusunu korudu. Bunlar komşuluk nedir bilmiyorlar. Oğlumun beraatini ve tahliyesini istiyorum." dedi.

Sanık G.I. da suçlamaları reddederek, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, mahalli sanatçı M.I'ya "silahla tehdit" suçundan 4 yıl 22 gün, oğluna ise 5 kişiye yönelik eyleminden dolayı "kasten yaralama"dan toplam 32 yıl, "öldürmeye teşebbüs"ten 12 yıl hapis verdi.

Heyet, sanık G.I'nın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokağı'nda 15 Ağustos 2022'de aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, M.I'nın tüfekle etrafa ateş etmesi sonucu saçmaların isabet ettiği N.D, Y.M.S, S.A, K.S. ve E.A. yaralanmış, M.I, babası M.I. ve annesi G.I. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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