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Kayseri'de Kaçak Etil Alkol Operasyonu: 3 Bin 848 Litre Ele Geçirildi

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Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 848 litre kaçak etil alkol ele geçirildi, 7 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoda yasa dışı yollarla etil alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi. Tesiste yapılan aramada, 3 bin 848 litre kaçak etil alkol, alkollü içecek yapımında kullanılan 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kayseri'de bir depoya düzenlenen operasyonda 3 bin 848 litre kaçak etil alkol ele geçirilirdi, 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde bir depoda yasa dışı yollarla etil alkol üretimi yapıldığı bilgisi üzerine depoya operasyon düzenledi.

Tesiste yapılan aramada, 3 bin 848 litre kaçak etil alkol, alkollü içecek yapımında kullanılan 630 litre gliserin ve çeşitli aparatlar ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 7 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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