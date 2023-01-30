Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı
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KAYSERİ'de, Suriye uyruklu esnaf arasında çıkan sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı.
KAYSERİ'de, Suriye uyruklu esnaf arasında çıkan sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı.
Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kuyumcu 3 kişi, parfüm dükkanı işleten Zekeriya C. ve Abdurrahman C. kardeşleri sopayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suriyeli 2 kardeşi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.