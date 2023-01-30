Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı Güncel Haberler KAYSERİ'de, Suriye uyruklu esnaf arasında çıkan sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı. KAYSERİ'de, Suriye uyruklu esnaf arasında çıkan sopalı kavgada 2 kardeş yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Suriye uyruklu esnaf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, sopalı kavgaya dönüştü. Kimliği henüz öğrenilemeyen kuyumcu 3 kişi, parfüm dükkanı işleten Zekeriya C. ve Abdurrahman C. kardeşleri sopayla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Suriyeli 2 kardeşi Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Olayın şüphelisi 3 kişi ise, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kocasinan Kayseri Suriye Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kayseri'de esnafın sopalı kavgasında 2 yaralı - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.