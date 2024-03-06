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Kayseri'de aranan 40 kişi yakalandı

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Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 40 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 40 kişi yakalandı. Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kayseri'de, aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu aranan 40 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, haklarında 14 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin de bulunduğu 40 kişi yakalandı.

Hükümlü ve şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA / Güncel

Aranan Şahıslar Büro Amirliği Emniyet Müdürlüğü Kayseri Güvenlik Politika Güncel Haberler

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