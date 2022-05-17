Kayseri'de annesini ve bir kadını yaralayan zanlı yakalandı - Haberler

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Kayseri'de annesini ve bir kadını yaralayan zanlı yakalandı

AA - Ramazan Kaya - Güncel
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Kayseri'de annesini ve bir kadını yaralayan zanlı yakalandı

Kayseri'de tabancayla annesini vurup, etrafa ateş ederken bir kadını da yaralayan şüpheli yakalandı.

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tabancayla annesini vurup, etrafa ateş ederken bir kadını da yaralayan şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tartıştığı annesi Ş.Y'yi tabancayla vurup, etrafa ateş ederken evde bulunan G.B'yi de yaralayıp kaçan zanlı H.E.K'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Battalgazi Mahallesi Yemlik Sokak'ta 12 Mayıs'ta, H.E.K, tartıştığı annesi Ş.Y'yi tabancayla vurup etrafa ateş ederek kaçmaya başlamış, bu sırada Halikarnas Sokak'taki evde bulunan G.B. de kurşun isabet etmesi sonucu yaralanmıştı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılmış, H.E.K. ise olay yerinden kaçmıştı.

AA / Ramazan Kaya - Güncel

Cinayet Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Kayseri, Güncel, Haberler

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