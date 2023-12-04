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Kayseri Büyükşehir Belediyesi Altyapı Çalışmalarını Sürdürüyor

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Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çim alanlarda, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapım işlemlerine devam ediyor. Ayrıca, kış mevsimiyle birlikte don olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar da yapılıyor. Talas Belediyesi ise engelli aracını tanıttı ve engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, çim alanlarda, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında damla sulama sistemleri yapım işlemleri devam ediyor.

Çim alanlarda spring, yağmurlama ve ağaçlandırma sahalarında ise damla sulama işlemleri yürütülüyor.

Belediye ekiplerince kış mevsimiyle birlikte don olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar da yapılıyor.

Talas Belediyesi engelli aracını tanıttı

Talas Belediyesi atölyesinde üretilen ve güneş enerjisiyle şarj olan uzaktan kumandalı refakatçi aracının tanıtımı yapıldı.

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Talas Belediyesi Teknik Birimler Atölyesi Engelli Aracı Bakım ve Onarım Ünitesi'nde program düzenlendi.

Programda konuşan Belediye Başkan Yardımcısı Koray Kök, engellilerin hayatını kolaylaştıracak çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bugün yeni bir atölyeye sahip olduk. 3 yıl içinde 970 engelli aracının bakım, onarım ve tamirini yaptık. Dolayısıyla sizlere bir telefon kadar uzağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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