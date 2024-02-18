Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Yöresel Ürünler Fuarı'nı Ziyaret Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yöresel Ürünler Fuarı'nı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, Kayseri Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı'nda kurulan ve Türkiye'nin farklı illerinden fuara katılan esnaf ve alışıveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi.

Fuardaki esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükkılıç, çocuklara Kayserispor forması hediye etti.

Büyükkılıç, vatandaşlara lokma tatlısı ikramında bulundu.

Fuarda konuşan Büyükkılıç, "Allah'a şükürler olsun, huzur şehri Kayseri'mizde gerek şehrimizin esnaflarından gerekse dışardan gelen kardeşlerimizin rızkını temin etmesi amacıyla uygun koşullarda, uygun fiyata ürünlerini pazarlamaları mantığı içerisinde yöresel ürünler pazarındaki vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Onların gönlünde yer etmeye çalıştık. Zaman zaman da ürünler aldık, hediye ettik ama asıl olan muhabbettir dedik." ifadelerini kullandı.