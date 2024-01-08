Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Ay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
Kastamonu Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.
Ay, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.
"Haber" kategorisinde Andres Gutierrez'in "Yangını izlerken", "Çevre-Yaşam"da Huassain Ali'nin "Balondan Hayaller" fotoğrafına oy veren Ay, "Spor"da ise Ömer Sercan Karkuş'un "Mete'nin nişanı" adlı karesini seçti.
Ay, bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" kategorisinde Aydın Arik'in "Ha gayret", "Gazze: Kanıt"ta da Belal Khaled'in "Haykırış" adlı fotoğrafını oyladı.
Anadolu Ajansının çektiği karelerle yine tarihe not düştüğünü belirten Ay, emeği geçenleri kutladı.