Kastamonu'da Karabuğday Üretimi Yaygınlaşıyor

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde 3 yıl önce deneme amacıyla ekilmeye başlanan karabuğdayda bu yıl yüksek verim alındı. Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastaları tarafından büyük ilgi gören karabuğdayın üretiminin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kastamonu'da çiftçilik yapan genç girişimci Yasin Ciğerci ve babası Sebahattin Ciğerci, atıl vaziyetteki tarım arazilerine 3 yıl önce karabuğday ekmeye karar verdi. Glüten içermemesi sebebiyle çölyak hastalarının ihtiyaç duyduğu karabuğdayı yetiştiren baba ve oğlu, 3'üncü yıllarında yüksek verim almanın mutluluğunu yaşadı. Bu yıl bahar mevsiminde ektikleri karabuğdayları hasat eden çiftçiler, rekolteden büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

"Güzel bir verim aldık"

Ürettikleri karabuğday ununu çölyak hastaları için Türkiye'nin her yerine gönderdiklerini belirten Sebahattin Ciğerci, "Bu yıl karabuğday ekmiştik. Güzel bir verim aldık. Çölyak hastaları ve diğer hastalarımız bunu kullanıyor. İnternet sayfalarımızdan bunları kargoyla Türkiye'nin her tarafına gönderiyoruz. Bunu, verimini arttıracak çalışmalar yaparak ekmeye devam etmeyi düşünüyoruz" dedi.

"Herkesin bulamayacağı bir ürün"

40 dönüm arazide karabuğday yetiştirdiklerini belirten Yasin Ciğerci ise bölgeyi karabuğdayın merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, "Bu sene İhsangazi ilçemizde 40 dönüm arazide karabuğday ektik. Hasadımız verimli geçti. İstediğimiz verimi alabildik. Kastamonu ve ilçemiz çevresinde karabuğdayı yaygınlaştırıyoruz. İnşallah siyezden sonra karabuğday Kastamonu'nun kalbi olacak. Karabuğday çölyak hastalarının yiyebileceği bir ürün olduğu için ihtiyaç duyulan bir ürün. Biz de bunun hasadını yaptıktan sonra un olana kadar tüm serüvenini kendimiz yapıyoruz. Aile olarak biz bu ürünü ektiğimiz için mutluyuz. Çünkü herkesin bulamayacağı bir ürün. Bunu uzun yıllardan beri araştırıp ilk kez tarlamla buluşturdum. Daha sonra kıymetini anladım. Bunu yetiştirirken ilaç ve gübre vermediğimiz için doğal oluyor. İstediğimiz sonucu aldık. İkinci, üçüncü senelerde daha da verim aldık. Belçika karabuğdayını Kastamonu'da yaygınlaştırmak istiyoruz. Türkiye'de de karabuğday denildiği zaman İhsangazi hedef gösterilecek. Bunun için çalışmalarımız var. Genç arkadaşlarımıza da bu ürünü yetiştirmelerini tavsiye ederim" diye konuştu. - KASTAMONU