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Kars'ta yolcu midibüsünün çarptığı kadın hayatını kaybetti

19 Aralık 2023 16:52 Güncelleme: 16:54 Abone Ol

Kars-Iğdır seferini yapan yolcu midibüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Midibüs sürücüsü gözaltına alındı.