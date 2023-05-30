Kars'ta sağanak nedeniyle iş yerleri ve evleri su bastı

Kars'ta etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle 20 iş yeri ile 8 evi su bastı. Kentte akşam etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle Şehitler, Ortakapı, Sukapı, Yusufpaşa, Yenişehir Mahalleleri ve Cengiz Topal Caddesi olmak üzere yaklaşık 20 iş yeri ve konutların bodrum katlarını su bastı. İhbar üzerine su baskının olduğu yerlere belediye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, hasarın meydana geldiği yerlerde suyun tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.