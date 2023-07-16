Kars şehir merkezinde meydana gelen trafik kazasında bir pikap ile bir minibüs çarpıştı ve kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırıldı ve genel sağlık durumları iyi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kars'ta pikap ile minibüs çarpıştı: 5 yaralı

KARS - Kars şehir merkeziden bir pikap ile bir minibüs çarpıştı, kazada 2'si kadın 5 kişi yaralandı.

Bu gün saat 12: 30 sıralarında İnönü Caddesi'nden seyreden 06 CET 036 plakalı pikap ile Hakim Ali Rıza Aslan Caddesi'nden gelen 38 EE 876 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle minibüs devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle çift şeritli yol tek şeride düşürüldü.

Kazada yaralanan Ç.C. ve D.P.Ö. ile E.T., V.Ç. ve F.Ö. ambulanslarla Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kaza yapan araçların bölgeden çekici ile çekilmesinin ardından trafik tekrar çift şeride açıldı.