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Kars'ta Karbonmonoksit Gazı Zehirlenmesi: 5 Kişi Tedavi Altına Alındı

6 Aralık 2023 21:51 Son Güncelleme: 21:52 Abone Ol

Kars'ta bir binanın giriş katında oturan aileden haber alamayan yakınları, evlerine gittiğinde 5 kişiyi baygın halde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişiyi hastaneye kaldırdı. Durumu ciddi olan bir kişi ise Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.