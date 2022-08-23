Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kars haberleri: Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Güncel Haberler

Kars haberleri: Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı

Kars haberlerine göre Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kars-Erzurum kara yolunda Eren Özkesemen idaresindeki ot yüklü traktör, Selim ilçesine bağlı Oluklu Köyü Kavşağı'nda devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Sürücü, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel

Selim Kars Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title