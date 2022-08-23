Kars haberleri: Kars'ta devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır yaralandı
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Kars haberlerine göre Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kars'ın Selim ilçesinde saman yüklü traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, iş makinesi yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kars-Erzurum kara yolunda Eren Özkesemen idaresindeki ot yüklü traktör, Selim ilçesine bağlı Oluklu Köyü Kavşağı'nda devrildi.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Traktörün altında kalarak ağır yaralanan sürücü, yoldan geçen iş makinesinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sürücü, Harakani Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Cüneyt Çelik - Güncel