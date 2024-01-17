Kars-Erzurum kara yolunda viyadük talebi

Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası, Kars- Erzurum kara yolunun Karakurt mevkisinde meydana gelen trafik kazalarının bir daha yaşanmaması için bölgeye viyadük yapılmasını talep etti.

Karakurt Barajı'nın inşası dolayısıyla yeni yapılan ve Erzurum'un Horasan ilçesini Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlayan 46 kilometrelik kara yolu, 2020'de hizmet vermeye başladı. Baraj nedeniyle kapanan 50 kilometrelik eski iki şeritli yol yerine, daha kuzeyden, toplam 1780 metrelik viyadükleri de içeren 46 kilometrelik bölünmüş ve sıcak asfalt olan yeni yoldan ulaşım 4 şeritten sağlanıyor.

Karakurt mevkisinde 5 Ocak 2024'te 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı, iki yolcu otobüsü ve bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazası sonrası, bölgeye viyadük yapılması talep edildi.

"Rampayı bilenler tedbirli gidiyor"

Kars Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Okan Ulakçı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Kars-Erzurum kara yolunun Karakurt-Horasan bölümünde yolun çift şeritli ve dar olması nedeniyle geçmişte sık sık kazaların meydana geldiğini hatırlattı.

Eski yolun baraj suları altında kalmasının ardından 4 şeritli yeni yolun ulaşıma açıldığını belirten Ulakçı, bölgede kazaların önlenmesi için bazı tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi.

Önceki hafta iki yolcu otobüsü ile bir kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasını hatırlatan Ulakçı, "Kazanın olduğu yerde dik bir rampa var. O rampayı bilen vatandaşlarımız tedbirli gidiyor, bilmeyen de süratli girince maalesef kazalara sebebiyet veriyor." dedi.

Dik rampa ve dar virajın kazalara sebebiyet verdiğini ifade eden Ulakçı, "Bu 2-3 kilometrelik bir rampa, rampanın hemen sonunda da dar bir viraj var. Bir şekilde bu rampa ve virajın önleminin alınması lazım. Buradaki kazaların sebebi rampa ve virajın dar olmasıdır." diye konuştu.

"Rampa da dik olduğu için kazalar kaçınılmaz oluyor"

Ulakçı, yolcu otobüslerinin şehre geliş saatinin belli olduğuna işaret ederek, bu zaman dilimlerinde ekiplerin özellikle kışın kar ve buzla mücadele çalışmalarını daha sık yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Kazalara karşı alınması gereken önlemlerden bahseden Ulakçı, şunları kaydetti:

"Rampanın başından karşısındaki dağa bir viyadüğün bağlanması gerekiyor, bu olursa kazalara son verilebilir. Burası kış memleketi, iklim şartlarımız çetin ve ağır. Özellikle gece 03.00 ile sabah 08.00 arası ekiplerin (karla mücadele ekipleri) o bölgede devamlı bulunmaları gerekiyor. Erzurum'daki hastanelere gidenler 3'te yola çıkıyor, şehirler arasından gelen yolcu otobüslerimiz o saatlerde geliyor. Sabaha doğru don, buz ve kar yağışı olunca maalesef rampa da dik olduğu için kazalar kaçınılmaz oluyor."

Okan Ulakçı, "Eski yol dar ve virajlı olduğu için sürücüler biraz daha dikkatli ve tedbirli gidiyordu. Şimdi yeni yol, 4 şeritli ve duble yol olduğu için sürücüler hızını artırıyor ve kazalar da meydana geliyor. 2 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı son otobüs kazasının meydana geldiği rampanın başlangıcından viraja kadar, viyadük ile kazaların önüne geçilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Karakurt mevkisinde 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 8 kişinin yaralandığı 5 Ocak 2024'teki kazanın yaşandığı yere yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta, 30 Temmuz 2023'te otobüs kazası meydana gelmiş, 8 kişi ölmüş, 22 kişi yaralanmıştı.