Karlıova ilçesinde dereceye giren öğrencilere Erzurum gezisi ödülü
Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği başlatan Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi. Gezi kapsamında öğrenciler okul ziyareti yaptı, Palandöken Kayak Merkezi'nde eğlendi ve Bilim Erzurum atölyelerini gezme fırsatı buldu. Öğrenciler, etkinlik için teşekkürlerini dile getirdi.
Karlıova ilçesinde deneme sınavında dereceye giren öğrenciler, Erzurum gezisiyle ödüllendirildi.
Karlıova ilçesinde eğitim seferberliği başlatan Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıfta okuyup, deneme sınavında dereceye giren 77 öğrenci için Erzurum gezisi düzenlendi.
Geziye katılan öğrenciler okul ziyaretinde bulundu, Palandöken Kayak Merkezinde eğlenceli zaman geçirdi, Erzurum Gençlik Merkezinde misafir edildi. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) işbirliğinde açılan Bilim Erzurum'a giden öğrenciler atölye çalışmalarını yerinde görme fırsatı buldu.
Geziye katılan öğrencilerden Melike Bingöl, bu etkinlik için Kaymakam ve İlçe Milli Eğitim Müdürüne teşekkür ettiklerini belirtti.
Karlıova Kaymakamı Tufan Bağır Gilan da öğrencileri misafir eden Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Erzurum Vali Yardımcısı Mustafa Berk Çelik, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar ile Palandöken İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür etti.