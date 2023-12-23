Kargı'da uyuşturucuyla mücadele projeleri tanıtıldı
Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve "Uyuma" uygulaması tanıtıldı.
Çorum'un Kargı ilçesinde vatandaşlara "En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi" ve "Uyuma" uygulaması tanıtıldı.
Kargı İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, ilçe merkezindeki pazar alanında vatandaşlara projeyi anlatan broşür dağıttı.
Ayrıca sokakta görülen uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşların ihbarda bulunabilecekleri "Uyuma" uygulaması ve web sitesi hakkında vatandaşlar bilgilendirildi.