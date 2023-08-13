Kardeşlerin Kavgası Kanlı Bitti: 2 Yaralı

Kocasinan ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada, 2 kardeş pompalı tüfekle 1 polis memuru ve 1 kişiyi yaraladı. Olayın ardından bir şüpheli yakalanırken diğerinin arama çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ'de, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle husumetlilerinin bulunduğu kıraathaneyi basan 2 kardeş, pompalı tüfekle 1'i polis 2 kişiyi yaraladı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak'ta meydana geldi. Adnan ve Muhammed Tosun kardeşler, Mehmet ve Mustafa Coşkun kardeşlerin bulunduğu kıraathaneye geldi. İki grup arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. O sırada devriye görevi yapan polis ekipleri kavgaya müdahale edip ayırmaya çalıştı. Kavga esnasında Adnan Tosun, pompalı tüfekle polis memuru Murat A.'yı göğsünden, Mustafa Coşkun'u ise kolundan yaralayarak kaçtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı polis memuru Murat A. ve Mustafa Coşkun, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüphelilerden Adnan Tosun polisin takibi sonucu yakalanırken, kardeşi Mehmet Tosun'un yakalanmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.