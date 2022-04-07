KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı - Haberler

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KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı yaptı.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR), ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı yaptı.

Fabrikadan yapılan açıklamada, KARDEMİR'in 85 yıldır gerek bölge gerekse Türkiye ekonomisi için sosyal sorumluluk projeleriyle ön plana çıktığı belirtildi.

Şirketin, daha önce olduğu gibi bu yıl da ramazanda ihtiyaç sahibi ailelere kumanya yardımı yaptığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgenin en önemli istihdam ve üretim merkezlerinden biri olan şirketimiz, çalışanlarımıza verilen ramazan kolilerinin yanı sıra yönetim kurulumuzun kararıyla bu sene de bağışta bulunma kararı aldı. Şirketimiz ve Karabük Valiliği koordinasyonunda planlanan ramazan kumanyası bağışı projesi kapsamında 1650 kolinin teslimatını gerçekleştirdik. İhtiyaç sahibi vatandaşlara ramazan kolilerimizin ulaştırılmasında rol üstlenen Valilik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına teşekkür ederiz."

KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

KARDEMİR'den ihtiyaç sahibi ailelere 1650 koli ramazan kumanyası yardımı

AA / Orhan Kuzu - Güncel

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